06 апреля 2024, 15:30
Украина исключила возможность переговоров с Россией
Глава офиса Зеленского Ермак назвал невозможным соглашение между Украиной и РФ
Украина не может сейчас заключить мирное соглашение с Россией. Об этом заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщила газета Politico.
Ермак подчеркнул, что Россия якобы не стремится проводить переговоры с украинским руководством, потому что она хочет добиться капитуляции ВСУ. Глава офиса Зеленского отметил, что украинское руководство никогда не примет «никаких компромиссов в отношении независимости» страны.
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«Ермак, который возглавлял переговорную группу Украины с Россией в начале конфликта, заявил, что соглашение с Москвой сейчас совершенно невозможно», — добавили в издании.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер указал на необходимость проведения переговоров России и Украины. Он объяснил, что без дипломатического урегулирования решить конфликт не получится. Он призвал российское и украинское руководство определить возможные сценарии развития событий и начать диалог.
Владимир Зеленский
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Россия
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