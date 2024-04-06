Мир 06 апреля 2024, 15:30 Украина исключила возможность переговоров с Россией Глава офиса Зеленского Ермак назвал невозможным соглашение между Украиной и РФ РИА «Новости»

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Украина не может сейчас заключить мирное соглашение с Россией. Об этом заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщила газета Politico.

Ермак подчеркнул, что Россия якобы не стремится проводить переговоры с украинским руководством, потому что она хочет добиться капитуляции ВСУ. Глава офиса Зеленского отметил, что украинское руководство никогда не примет «никаких компромиссов в отношении независимости» страны.

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«Ермак, который возглавлял переговорную группу Украины с Россией в начале конфликта, заявил, что соглашение с Москвой сейчас совершенно невозможно», — добавили в издании.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер указал на необходимость проведения переговоров России и Украины. Он объяснил, что без дипломатического урегулирования решить конфликт не получится. Он призвал российское и украинское руководство определить возможные сценарии развития событий и начать диалог.