  • Украина исключила одного заключенного из списка на обмен с Россией — адвокат

    07 сентября 2019, 08:22

    Дарья Бунякова

    Украина и Россия в ближайшее время должны обменяться заключенными по обговоренным спискам. Но Киев исключил из перечня одного осужденного, из-за чего мероприятие может оказаться под угрозой срыва. Об этом в Facebook сообщил украинский адвокат Валентин Рыбин.
    Украина исключила одного заключенного из списка на обмен с Россией — адвокат

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    По его словам, перед обменом украинская сторона занималась решением формальных юридических вопросов, и 6 сентября все заключенные из списка должны были прибыть в пункт сбора под Киевом. Утром всех привезли в указанное место, кроме одного человека.

    «Один из них, только один из них — гражданин Российской Федерации Руслан Гаджиев, который достойно вел себя все это время, находится в Артемовском СИЗО», — сказал Рыбин.

    Он отметил, что украинская сторона исключила заключенного из списка на обмен.

    Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании граждан России из списка на обмен между странами. Ожидалось, что заключенные вернутся в ночь на 7 сентября 2019 года.