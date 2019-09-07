Зеленский издал указы о помиловании россиян из списка на обмен — адвокат Подробнее

По его словам, перед обменом украинская сторона занималась решением формальных юридических вопросов, и 6 сентября все заключенные из списка должны были прибыть в пункт сбора под Киевом. Утром всех привезли в указанное место, кроме одного человека.

«Один из них, только один из них — гражданин Российской Федерации Руслан Гаджиев, который достойно вел себя все это время, находится в Артемовском СИЗО», — сказал Рыбин.

Он отметил, что украинская сторона исключила заключенного из списка на обмен.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании граждан России из списка на обмен между странами. Ожидалось, что заключенные вернутся в ночь на 7 сентября 2019 года.