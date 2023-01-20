Мир 20 января 2023, 21:30 Украина исключила Киев из перечня территорий возможных боевых действий Минреинтеграции Украины исключило Киев из территорий проведения боевых действий Pxhere

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Министерство реинтеграции Украины исключило Киев из списка территорий возможных боевых действий. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В перечень территорий, на которых могут вести боевые действия или которые «временно оккупированы Российской Федерацией», внесли изменения указом от 13 января.

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«Согласно приказу город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий», — отметили в министерстве.

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В Минреинтеграции пояснили, что список территорий с возможным проведением боевых действий периодически обновляется.

Украинские СМИ днем 20 января сообщили о взрыве в Киеве. Его зафиксировали рядом со станцией метро «Лукьяновская» в Киеве. После взрыва начался пожар. Обстоятельства случившегося неизвестны. При этом сирены воздушной тревоги в Киеве не звучало.

Подразделения Вооруженных сил Украины начали усиливать укрепления на белорусской границе. По данным американских СМИ, ВСУ таким образом готовятся к возможному нападению со стороны соседней республики.