Украина инициировала срочный разговор с Россией из-за Донбасса

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым в связи со смертью военнослужащего ВСУ в Донбассе и ранением еще одного.

«Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее», — написал Кулеба в Facebook. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, «сегодня в зоне ООС незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен».

Ранее на странице украинского штаба операции объединенных сил (ООС) в Facebook сообщил, что военнослужащий ВСУ погиб в результате ранения, полученного от того, что «противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил недалеко от Причепиловки». Украинские силовики сообщили, что также открыли огонь. При этом в экстренном заявлении Народной милиции ЛНР сообщили, что зафиксировали на позициях ВСУ в этом районе перестрелку, в результате которой и погиб военнослужащий.

Как отметили в ведомстве со ссылкой на источники, двое военнослужащих получили огнестрельные ранения, один погиб, состояние второго тяжелое.

Погибший стал первой жертвой среди военных украинской стороны с 27 июля. Тогда в Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за соблюдением перемирия.

Военный конфликт в Донбассе длится с 2014 года, после того, как жители региона отказались признавать итоги госпереворота на Украине и новую власть в Киеве. Урегулирование конфликта обсуждается в минском формате и на встречах «нормандской четверки».