Власти Украины имеют все необходимые инструменты для продвижения страны в сторону вступления в НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. У нее в настоящее время есть все требующиеся ей инструменты [для присоединения к альянсу]», — сказал Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса.

Он добавил, что со дня создания плана действий по вступлению в НАТО разработали некоторые другие меры для помощи странам в подготовке к членству в альянсе. Эти инструменты включают ежегодную программу, из которой Украина извлекает выгоду.

«По нашей оценке, у Украины имеются все инструменты, которые ей необходимы, чтобы продолжать двигаться вперед в этом направлении», — отметил госсекретарь.

При этом он уточнил, что далеко не все члены НАТО были готовы поддержать предоставление плана Украине. Решение о старте программы включения Украины и Грузии в Североатлантический альянс приняли в 2008 году. Вопрос обсуждался в рамках саммита НАТО в Бухаресте.