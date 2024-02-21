Мир 21 февраля 2024, 09:52 Украина и Запад собрались вести боевые действия «до победного конца» — Галузин МИД: Запад рассматривает выход из украинского конфликта лишь через призму войны Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Запад и Украина не стремятся к переговорам с Россией. Выход из конфликта они рассматривают только через призму войны и хотят вести боевые действия «до победного конца». Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин.

«В настоящее время ни Украина, ни Запад не демонстрируют стремления к мирному разрешению кризиса. Они рассматривают выход из него только через призму войны и намерены вести боевые действия „до победного конца“», — сказал он.

Реклама

Дипломат напомнил, что на Украине продолжает действовать введенный Владимиром Зеленским запрет на переговоры с российским руководством. При этом США и Запад продолжают поддерживать киевский режим, накачивая его оружием и техникой.

«Свои агрессивные планы западники и их киевские марионетки прикрывают „формулой“ Зеленского», — добавил Галузин.

Для Запада уже стало традицией напоминать общественности, что происходящее на Украине — выгодная для США сделка. Украина столкнулась с масштабным системным кризисом и превратилась в нищую и вымирающую территорию. При этом западники, несмотря на то что их обещания о поддержке Украины стали более скромными, намерены финансировать Зеленского. Причина проста — крах Украины окажется фиаско Запада в борьбе с Россией.

Ранее страны НАТО потребовали от украинского руководства предоставить список целей на российской территории. Западные спонсоры продолжают поставлять ВСУ боевые ракеты повышенной дальности.