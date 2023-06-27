Мир 27 июня 2023, 10:26 Украина и Запад не захотели звать Россию на мирный саммит по урегулированию конфликта Reuters: Украина и Запад не будут звать Россию на саммит по урегулированию конфликта piqsels

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Украина добилась некоторого прогресса в создании плана по урегулированию конфликта. Однако до саммита, на котором может быть одобрен документ – несколько месяцев. И Россию на него приглашать не собираются, написало агентство Reuters.

Издание отметило, что для переговоров по этой концепции в Дании встретились высокопоставленные чиновники из Украины, стран G7, Европейского союза, Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Южной Африки и Турции.

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«Даже когда в России разгорелся мятеж», — подчеркнули авторы материала.

Китай также пригласили на переговоры, но представители страны не присутствовали.

«Встреча в Копенгагене была направлена ​​на продвижение предложения президента Украины Владимира Зеленского о „мирном саммите“ для одобрения принципов, которые легли бы в основу любого урегулирования», — сообщили авторы.

Украинская и западная стороны подчеркнули, что России на обсуждении не будет. При этом они хотят сплотить широкую коалицию вокруг киевского правительства, включая страны, которые отказываются поставлять киевскому режиму оружие и вводить антироссийские санкции. Таким образом Запад и Украина хотят усилить давление на Россию.

Ранее иностранные издания писали, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине, возможно, состоятся в июле 2023 года. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко может участвовать в диалоге.