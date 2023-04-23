Мир 23 апреля 2023, 16:10 Украина и страны Прибалтики осудили посла КНР за слова о Крыме Украина и Прибалтика осудили посла КНР Лю Шайе за слова о российском Крыме Pxhere

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Латвия, Литва, Эстония и Украина осудили посла во Франции Лю Шайе за слова о том, что Крым изначально принадлежал России, а статус бывших советских республик в международном праве неясен. Об этом сообщил РБК.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал заявление китайского дипломата неприемлемым. Во внешнеполитическом ведомстве Эстонии заявили, что мнение посла КНР прискорбно. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис напомнил, что прибалтийские страны не доверяют Китаю по вопросу урегулирования конфликта на Украине. МИД республик договорились вызвать китайских дипломатов для объяснений.

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Посол Украины во Франции Вадим Омельченко указал, что у Лю Шайе наблюдаются «очевидные проблемы с географией», отметив, что высказывания посла не совпадают с официальной позицией Китая.

Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что Крым изначально был российским, а украинским он стал во времена Советского Союза по решению действующего на тот моменты главы правительства СССР Никиты Хрущева. Он также поставил под сомнение статус бывших советских республик, поскольку нет документа, который бы конкретизировал их положение как суверенных государств.