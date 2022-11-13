13 ноября 2022, 14:56
Украина и США запланировали построить малый модульный реактор
Посол Маркарова: США помогут Украине построить малый модульный реактор
Власти США помогут Украине построить малый модульный реактор на ее территории. Об этом в социальной сети Facebook* сообщила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.
«Министр энергетики Украины Герман Галущенко и посланник США по климату Джон Керри объявили о строительстве малого модульного реактора на украинской земле», — заявила дипломат.
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По словам Маркаровой, партнерами совместного проекта выступят компании Starfire Energy, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation, FuelCell Energy, Clark Seed.
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«Участниками проекта станут украинский Государственный научно-технический центр радиационной и ядерной безопасности, украинский „Энергоатом“, консорциум Аргоннской национальной лаборатории и Совет национальной обороны и безопасности Украины», — добавила она.
Преимущество малого модульного реактора заключается в возможности его установки в труднодоступных местах. Однако он отличается от реактора на обычной АЭС мощностью и размерами.
*Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
США
Украина
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