Мир 13 ноября 2022, 14:56 Украина и США запланировали построить малый модульный реактор Посол Маркарова: США помогут Украине построить малый модульный реактор Ultra safe buclear corporation

Читать 360tv в

Власти США помогут Украине построить малый модульный реактор на ее территории. Об этом в социальной сети Facebook* сообщила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.

«Министр энергетики Украины Герман Галущенко и посланник США по климату Джон Керри объявили о строительстве малого модульного реактора на украинской земле», — заявила дипломат.

Реклама

По словам Маркаровой, партнерами совместного проекта выступят компании Starfire Energy, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation, FuelCell Energy, Clark Seed.

Реклама

«Участниками проекта станут украинский Государственный научно-технический центр радиационной и ядерной безопасности, украинский „Энергоатом“, консорциум Аргоннской национальной лаборатории и Совет национальной обороны и безопасности Украины», — добавила она.

Преимущество малого модульного реактора заключается в возможности его установки в труднодоступных местах. Однако он отличается от реактора на обычной АЭС мощностью и размерами.

*Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.