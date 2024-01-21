21 января 2024, 02:23
Украина и США совместно проинспектировали переданное ВСУ оружие
Минобороны Украины: США впервые проверили переданное ВСУ вооружение
Представители США и Украины впервые совместно проинспектировали вооружение и имущество, переданное американцами ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского Минобороны.
Сверка прошла в одной из воинских частей. Инспекцию провели сотрудники службы внутреннего аудита МО Украины и отдела оборонного сотрудничества посольства США, а также и представители ВСУ. Они сверяли серийные номера, техническое состояние и условия хранения, в том числе обеспечение безопасности и охраны оружия.
Реклама
«Обеспечение доступа к местам хранения, открытость и систематические совместные инспекции — это конкретные меры, которые мы предпринимаем для усиления прозрачности и укрепления доверия в отношениях с партнерами», — заявил замминистра обороны Юрий Джигир.
По данным канала, сейчас полученная информация обрабатывается, замечаний со стороны американских представителей не было. Такие совместные проверки будут проводить и в дальнейшем.
Ранее помощники президента США Джо Байдена предупредили конгресс, что Россия может победить в украинском конфликте за несколько недель или месяцев, если законодатели не одобрят финансирование для Киева.
США
ВСУ
Киев
Оружие
Украина
Реклама
Реклама