Мир 21 января 2024, 02:23 Украина и США совместно проинспектировали переданное ВСУ оружие Минобороны Украины: США впервые проверили переданное ВСУ вооружение Официальный сайт президента Украины

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Представители США и Украины впервые совместно проинспектировали вооружение и имущество, переданное американцами ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского Минобороны.

Сверка прошла в одной из воинских частей. Инспекцию провели сотрудники службы внутреннего аудита МО Украины и отдела оборонного сотрудничества посольства США, а также и представители ВСУ. Они сверяли серийные номера, техническое состояние и условия хранения, в том числе обеспечение безопасности и охраны оружия.

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«Обеспечение доступа к местам хранения, открытость и систематические совместные инспекции — это конкретные меры, которые мы предпринимаем для усиления прозрачности и укрепления доверия в отношениях с партнерами», — заявил замминистра обороны Юрий Джигир.

По данным канала, сейчас полученная информация обрабатывается, замечаний со стороны американских представителей не было. Такие совместные проверки будут проводить и в дальнейшем.

Ранее помощники президента США Джо Байдена предупредили конгресс, что Россия может победить в украинском конфликте за несколько недель или месяцев, если законодатели не одобрят финансирование для Киева.