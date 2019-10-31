Несмотря на тот факт, что Дания согласовала строительство газопровода «Северный поток — 2», победителями в этой ситуации оказались США и Украина. К такому выводу пришли журналисты немецкого издания Die Welt.

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Разумеется, американцы не смогли заморозить строительство нитки трубопровода. Но администрация президента США путем дипломатического давления на Данию смогла задержать проект на время, достаточное для того, чтобы Украина получила важное преимущество в переговорах с Россией о продолжении транзита газа.

Действие договора истекает 31 декабря 2019 года. Если он не будет продлен, «Газпром» не сможет выполнять свои обязательства по поставкам топлива в европейские страны. К этому моменту строительство «Северного потока — 2» закончено не будет, утверждает издание.

В экономической зоне Дании предстоит проложить еще около 300 км трубопровода. Следовательно, учитывая среднюю скорость работ, «Газпрому» понадобится еще около 100 дней. Затем надо будет провести тесты.

По мнению немецких журналистов, у России нет другой альтернативы, кроме как заключить с Украиной новый договор по транзиту. Киев получит дополнительные преференции, а Вашингтон добьется некоторой стабилизации его экономики.

Заодно США расширят поставки сжиженного природного газа в европейские страны.