Мир 30 июля 2023, 22:00 Украина и США начнут переговоры о гарантиях безопасности — Ермак Глава офиса президента Украины Ермак анонсировал переговоры с США о гарантиях безопасности РИА «Новости»

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Переговоры между США и Украиной о гарантиях безопасности начнутся на следующей неделе, написал в своем Telegram-канале глава офиса президента страны Андрей Ермак. По его словам, потенциальное соглашение будет действовать до окончания конфликта.

Ермак заявил, что вместе с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном возглавляет работу международной группы по ситуации на Украине. Результатом деятельности организации он назвал принятие странами G7 совместной декларации в Вильнюсе. По словам чиновника, к документу якобы присоединились «десятки» стран.

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«Сейчас мы работаем над двусторонними соглашениями с каждым из этих партнеров. Мы начнем переговоры с Соединенными Штатами на следующей неделе», — отметил Андрей Ермак.

Он добавил, что соглашение должно будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО. Речь идет о военной и финансовой поддержке ВСУ, уточнил глава офиса украинского лидера.

Ермак сообщил, что обсуждение «мирного плана» президента Владимира Зеленского вскоре состоятся в Саудовской Аравии. Чиновник подчеркнул, что идею необходимо реализовать в три этапа.