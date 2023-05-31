Мир 31 мая 2023, 02:43 Украина и союзники проведут мировой саммит, но Россию на него не пригласят — СМИ WSJ: Украина планирует провести саммит мировых лидеров без России РИА «Новости»

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Украина вместе со своими западными союзниками задумала организовать мировой саммит, чтобы получить поддержку плана по прекращению конфликта. Об этом газете The Wall Street Journal сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Россию приглашать на саммит не планируют.

«Нам нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире», — сказал Ермак в интервью.

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Однако, по его словам, прямые переговоры с российскими властями в данный момент невозможны. При этом Украина готова услышать мнения всех стран, даже Китая и Бразилии.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия «намерена выиграть» в украинском конфликте, поэтому пока не спешит идти на переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из недавних интервью сказал, что переговоры с РФ возможны, но лишь после вывода российских войск из зоны спецоперации.