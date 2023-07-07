Важное 07 июля 2023, 16:52 Украина и Словакия договорились о совместном производстве гаубиц Zuzana 2 Зеленский заявил, что Украина и Словакия договорились о производстве гаубиц Zuzana 2 KONŠTRUKTA Defence

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Украина и Словакия подписали соглашение о совместном производстве 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции со словацким президентом Зузаной Чапутовой. Его процитировал ТАСС.

Зеленский отметил, что пока стороны подписали контракт на совместное производство только 16 самоходных гаубиц Zuzana 2.

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«Конечно, мы работаем ради других совместных производств пушек и снарядов. Это очень важно», — подчеркнул украинский лидер.

Во время переговоров он обсудил с Чапутовой сотрудничество в оборонной сфере. Также стороны затронули вопросы развития транспортного сообщения и перевоза товаров через границу. Зеленский добавил, что Украина заинтересовалась покупкой у Словакии техники для разминирования.

Президент Украины приехал в Братиславу из Праги. В пятницу, 7 июля, завершился двухдневный визит Зеленского в Чехию. После встречи с главой киевского режима чешский премьер Петр Фиала сообщил, что передаст Украине авиасимуляторы для обучения летчиков управлению истребителями F-16 американского производства.