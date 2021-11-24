Украина и Румыния заключили соглашение о сотрудничестве

Кабмин Украины утвердил соглашение с Румынией о сотрудничестве в военно-технической сфере. Об этом сообщил ТАСС.

По данным RT, окончательное решение приняли на заседании кабинета министров Украины в среду.

«Утвердить соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве, подписанное 5 сентября 2020 года в городе Бухаресте», — рассказали в ведомстве.

Соглашение между странами было подписано 5 сентября.