Украина и Румыния заключили соглашение о сотрудничестве
Кабмин Украины утвердил соглашение с Румынией о сотрудничестве в военно-технической сфере. Об этом сообщил ТАСС.
По данным RT, окончательное решение приняли на заседании кабинета министров Украины в среду.
«Утвердить соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве, подписанное 5 сентября 2020 года в городе Бухаресте», — рассказали в ведомстве.
Соглашение между странами было подписано 5 сентября.