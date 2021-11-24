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    24 ноября 2021, 22:02

    Украина и Румыния заключили соглашение о сотрудничестве

    Дарья Морозова

    Кабмин Украины утвердил соглашение с Румынией о сотрудничестве в военно-технической сфере. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным RT, окончательное решение приняли на заседании кабинета министров Украины в среду.

    «Утвердить соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве, подписанное 5 сентября 2020 года в городе Бухаресте», — рассказали в ведомстве.

    Соглашение между странами было подписано 5 сентября.