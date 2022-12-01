Мир 01 декабря 2022, 11:22 Украина и Россия возобновят переговоры — генерал Петреус Экс-глава ЦРУ Петреус заявил, что кризис на Украине окончится переговорами с Россией

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Конфликт на Украине неминуемо окончится путем переговоров. Однако пока обе стороны к ним не готовы, заявил в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel бывший глава Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

«Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров», — сказал он.

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Бывший руководитель ЦРУ считает, что возобновлять их рано. Ни украинский президент Владимир Зеленский, ни российский лидер Владимир Путин, по его мнению, не пойдут на это. Дэвид Петреус сказал, что нужно подождать, и когда придет время, Евросоюз, США, Великобритания и другие страны помогут организовать мирный процесс. А пока Запад продолжит помогать Украине и вводить санкции против России.

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Журналист также попросил его оценить работу Джо Байдена на посту президента США. Дэвид Петреус сказал, что в целом доволен, но признался, что не голосовал за него. Бывший глава ЦРУ считает себя беспартийным и старается не вмешиваться во внутренние дела государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 29 ноября напомнил, что Украина законодательно запретила себе вести переговоры. Для того чтобы их возобновить, киевский режим должен проявить политическую волю и обсудить требования. Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Фред Флейтц предложил помогать Украине только в том случае, если она согласится пойти на переговоры с Россией. Поставки оружия, по его словам, истощили США.