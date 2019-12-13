Украина и Россия достигли предварительной договоренности по газу

Украинская сторона продолжает обсуждать с Россией газовый транзитный контракт. Пока стороны смогли достичь предварительных договоренностей, но окончательного решения еще нет. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Идет продолжение обсуждения на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику. Есть предварительные договоренности, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет», — цитирует Витренко РИА «Новости».

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Газовый вопрос обсуждался 13 декабря в Вене. Переговоры прошли между Витренко и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. По словам исполнительного директора «Нафтогаза», пока не известно, когда состоится следующая встреча.

Сейчас между Москвой и Киевом действует соглашение на транзит российского газа через украинскую территорию. Срок действия контракта закончится в конце 2019 года. Договор о продлении документа стороны пока не подписали и продолжают переговоры о возможности транзита газа.