Украина и Россия достигли предварительной договоренности по газу
«Идет продолжение обсуждения на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику. Есть предварительные договоренности, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет», — цитирует Витренко РИА «Новости».
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Газовый вопрос обсуждался 13 декабря в Вене. Переговоры прошли между Витренко и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. По словам исполнительного директора «Нафтогаза», пока не известно, когда состоится следующая встреча.
Сейчас между Москвой и Киевом действует соглашение на транзит российского газа через украинскую территорию. Срок действия контракта закончится в конце 2019 года. Договор о продлении документа стороны пока не подписали и продолжают переговоры о возможности транзита газа.