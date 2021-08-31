Украина и Польша задумались о создании совместного газового хаба

Украина и Польша рассматривают возможность создания совместного газового хаба. Он может появиться в Восточной и Центральной Европе, заявила пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины».

По словам гендиректора компании Сергея Макогона, газовые рынки Украины и Польши являются крупнейшими в регионе. Он отметил, что у Польши есть план развития терминалов сжиженного природного газа, балтийского газопровода и систем соединения с другими странами. Украина же имеет крупнейшие в Европе газовые хранилища.

«С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы», — заявил Макогон.

Он добавил, что сейчас «Северный поток — 2» представляет главную угрозу для энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы.

«Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу», — отметил генеральный директор компании.

Макогон подчеркнул, что Украину поддержали международные партнеры. В их числе он назвал министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса и уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.