Украина, Польша и их союзники странами продолжат противодействовать «Северному потоку — 2». Об этом в совместном заявлении сказали главы МИД двух стран Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау.

«Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами с целью противодействия запуску «Северного потока — 2», — заявили министры. Сообщение опубликовано на сайте украинского МИД.

По словам Кулебы и Рау, страны будут выступать против проекта до тех пор, пока появятся решения для преодоления кризиса в сфере безопасности. Также они ждут минимизации угроз миру и поддержки в стремлении стран стать членами западных демократических институтов.

Министры отметили, что решение о строительстве трубопровода привело к кризису доверия в Европе и проблемам в сферах политики и безопасности.

«Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом», — подчеркнули главы министерств.

Они добавили, что ситуация дает России больше возможностей деструктивно влиять на безопасность в Европе. Все это усугубляет разногласия между странами, входящими в НАТО и Евросоюз.