Мир 28 ноября 2023, 08:59 Украина и нетрадиционное оружие. ВСУ применили пулеметы времен Первой мировой войны против дронов BI: Украина начала применять пулеметы Максима времен Первой мировой войны Ashley Chan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинские военные неоднократно применяли оружие, история которого уходит к началу Первой мировой войны. Речь идет о пулеметах системы Максима образца 1910 года, написало издание Business Insider. Из них ВСУ, предположительно, стреляют по российским дронам.

«Это последний пример того, как Украина создает нетрадиционное оружие, собирая старые системы», — сообщили журналисты.

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Украинские боевики устанавливают пулеметы на пикапы, делают себе пояс с боеприпасами, а затем используют оружие. Как отметило иностранное СМИ, пулемет остается «основным продуктом» из-за его простоты в использовании.

Западные страны снабжали ВСУ современной техникой, но она казалась бесполезной на поле бое. Основная причина оказалась в том, что украинские солдаты не научились управлять ей. Они рассчитывали, что при виде иностранного оружия российские бойцы испугаются и разбегутся. Но российские силы начали щелкать танки «как семечки». Произошло обратное: ВСУ нередко бросали оружие и бежали.

Сейчас Украина перестала быть центром внимания для Запада и это очень волнует президента Владимира Зеленского. Чтобы переключить внимание на себя, он обвинил Россию в причастности к конфликту на Ближнем Востоке.