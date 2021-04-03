Украина и НАТО отработают сценарий войны с Россией

ВСУ и войска НАТО во время совместных учений Defender Europe 2021 отработают сценарий войны с Россией. Об этом открытым текстом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире Ukrlife.tv.

«Их (учений — прим. ред.) смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается — ну давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооруженного противостояния», — сказал Арестович.

Активная фаза учений пройдет в мае–июне. По словам Арестовича, основной фокус мероприятия — «это Балканы, Крым и все, что севернее Крыма». Он добавил, что вся эта информация есть в открытых источниках.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с главой Американского государства Джо Байденом. Глава Белого дому уверил собеседника, что Вашингтон окажет военную помощь Киеву в случае конфликта с Россией. Политолог и американист Малек Дудаков рассказал «360», что это была общая фраза, которую мог бы произнести любой другой американский президент.