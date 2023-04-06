Мир 06 апреля 2023, 00:56 Украина и НАТО начали готовить план по вторжению в Крым — СМИ American Conservative: Украина вместе с НАТО разрабатывает план по вторжению в Крым РИА «Новости»

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Украина при поддержке НАТО готовится к проведению операции по вторжению в Крым. Об этом обозреватель Брэдли Девлин написал в своей статье для American Conservative.

«Украина публично говорит о планах использовать американское и другое оружие, поставляемое НАТО, для попытки захватить Крым. Вторжение в Россию при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны», — заявил журналист.

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По его словам, Украину воодушевило желание НАТО все больше расширяться на задний двор России, поскольку Финляндия присоединяется к военному блоку. Девлин обеспокоен тем, что эти шаги могут подтолкнуть украинского президента к большей эскалации.

Обозреватель назвал планы [президента Украины Владимира] Зеленского в отношении Крыма нереалистичными и безумными. Он напомнил, что Киев сознательно отвергает призывы к миру по указанию Вашингтона и выдвигает невыполнимые требования для урегулирования украинского вопроса.

Сейчас Украина рассматривает идею создания конфедерации с Польшей, на случай если страну не примут в НАТО.