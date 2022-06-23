Участники саммита Евросоюза присвоят Украине и Молдавии статус кандидатов. Это может произойти 23 июня, заявил журналистам глава Евросовета Шарль Мишель. Трансляция обращения прошла на сайте Еврокомиссии, сообщило РИА «Новости».

«Я уверен, что сегодня мы дадим статус кандидатов Украине и Молдавии», — сказал он.

Саммит лидеров стран Евросоюза проходит 23 и 24 июня. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует выступить за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, ранее одобрить эту инициативу рекомендовала Еврокомиссия. В МИД России сравнили такое решение с махинацией, так как оно противоречит основным принципам союза. Тем временем во Франции предупредили, что Украина не сможет вступить в ЕС по ускоренной процедуре.