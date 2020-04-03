Украина и Грузия остались без поддержки после отказа от резолюции по коронавирусу

По данным сайта «Утро.ру», Клинцевич считает, что это решение они приняли, потому что этот «тренд задается Соединенными Штатами».

«Лидеры этих стран, понимая последствия того, что может быть в результате эпидемии, могли ожидать поддержку от России в силу нашего общего менталитета, истории, географической близости. Их же все бросят», — заключил он.