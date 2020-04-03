Украина и Грузия остались без поддержки после отказа от резолюции по коронавирусу
Украина и Грузия могут серьезно пострадать от коронавируса после отказа от резолюции по борьбе с ним. Так считает член Совета Федерации Франц Клинцевич. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным сайта «Утро.ру», Клинцевич считает, что это решение они приняли, потому что этот «тренд задается Соединенными Штатами».
«Лидеры этих стран, понимая последствия того, что может быть в результате эпидемии, могли ожидать поддержку от России в силу нашего общего менталитета, истории, географической близости. Их же все бросят», — заключил он.