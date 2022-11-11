Мир 11 ноября 2022, 20:17 Украина и Германия выступили за продление зерновой сделки Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт: Зеленский и Шольц хотят продления зерновой сделки РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора высказались за продление срока зернового соглашения после 19 ноября. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщил ТАСС.

«Канцлер Германии и президент Украины призвали продлить действие зернового соглашения под эгидой ООН после 19 ноября, что повлияет на улучшение ситуации с продовольствием в мире», — сказал Хебештрайт.

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Страны НАТО ранее призвали Россию продлить срок выполнения зерновой сделки после 19 ноября. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отмечал, что в первую очередь нужно обеспечить запасами продовольствия наиболее нуждающиеся государства.

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Руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мир зависит от поставок удобрений и зерна из России, поэтому странам необходимо с ней сотрудничать.