Мир 18 ноября 2023, 04:05 Украина и Германия начали переговоры о гарантиях безопасности Офис Зеленского: Украина начала переговоры с Германией о гарантиях безопасности Pxhere

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Украинская сторона начала диалог с Германией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности. Об этом сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского, передал ТАСС.

«По поручению президента Украины и руководителя офиса главы государства Андрея Ермака сегодня начался первый раунд переговоров с Федеративной Республикой Германия по двусторонним гарантиям безопасности», — сказано в сообщении.

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Главой переговорной группы из Украины стал заместитель руководителя президента Игорь Жовква.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус назвал недостижимой поставленную ЕС цель отправить украинской стороне миллион боеприпасов. При этом глава Минобороны ФРГ отметил, что Европейский союз работает над наращиванием производства. Позже Зеленский заявил, что ВСУ придется отступить, если Запад не поставит необходимое число боеприпасов. По его словам, страны-союзники теперь больше заинтересованы конфликтом на Ближнем Востоке.