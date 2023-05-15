Мир 15 мая 2023, 03:12 Украина и Франция призвали к новым санкциям против России Макрон и Зеленский призвали ввести новые санкции против России РИА «Новости»

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Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский выступили за усиление санкционного давления на Россию. Об этом говорится в их совместном заявлении, которое опубликовал Елисейский дворец, написал ТАСС.

«Украина и Франция согласны, что необходимо усилить коллективное давление на Россию посредством новых санкций. Кроме того, они указали на необходимость предотвращения их обхода через третьи страны», — сказано в документе.

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Макрон и Зеленский также анонсировали презентацию «международного регистра ущерба», который понесли страны в результате украинского конфликта. Этот документ они планируют представить на саммите стран — участниц Совета Европы в Рейкьявике 16–17 мая.

Президент Франции принял за рабочим ужином коллегу из Украины 14 мая. Речь шла о поддержке, которую продолжит оказывать французская сторона ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский получил премию Карла Великого в Ахене.Ее дают за вклад в объединение Европы. Кроме медали и грамоты украинскому лидеру также вручили пять миллионов евро в качестве денежного приза.