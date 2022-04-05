Украина хотела повлиять на результат выборов в парламент Венгрии

Украина обсуждала с венгерской оппозицией возможность объединения усилий для победы на парламентских выборах. Об этом рассказал российский посол в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что венгерское правительство знает об этих переговорах. Оппозиция отрицает любые контакты с украинскими властями. Станиславов заявил, что верить стоит только официальному правительству Венгрии.

«Известен факт телефонного разговора украинского посла в Будапеште с министром [иностранных дел Украины Дмитрием] Кулебой, в ходе которого обсуждались возможные способы оказания влияния на результаты выборов посредством объединения усилий с венгерской оппозицией», — сказал Станиславов.

Победу на текущих выборах в венгерский парламент одержал правящий альянс. Об этом 4 апреля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его союз ФИДЕС вместе с Христианско-демократической народной партией набрал наибольшее количество голосов. Во время объявления результатов Орбан отметил ценность победы. По его словам, во время выборов было много тех, «с кем надо было сражаться». В их числе венгерский премьер-министр упомянул президента Украины Владимира Зеленского.