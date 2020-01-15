Украина хочет покинуть очередное соглашение стран СНГ

По данным ведомства, на эту тему вышел указ президента Украины Владимира Зеленского. Постановление обрело поддержку у кабинета министров.

Власти страны считают, что этот шаг частично освободит Украину от обязательств перед СНГ и поспособствует «защите национальных интересов».