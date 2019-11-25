Украина хочет перенести Рождество

РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриархата из-за Украины Подробнее

Правда, он не знает, сколько времени понадобится украинцам, чтобы привыкнуть к новой дате. Но так как праздник для украинцев значимый и семейный, его нужно праздновать «как во всем мире — по григорианскому календарю».

«Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ», — сказал он.

Это не первое подобное предложение со стороны представителей раскольнической церкви — в 2015 году, когда секретарем Службы нацбезопасности Украины был Александр Турчинов, он призывал праздновать Рождество 25 декабря, «как цивилизованные страны». В пример он привел Европу, где люди живут по григорианскому календарю.

В 2018 году власти страны при поддержке Константинопольского патриархата признали законной на Украине раскольническую структуру — так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ). РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.