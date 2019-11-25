  • Украина хочет перенести Рождество

    25 ноября 2019, 01:30

    Наталья Жуковская

    Предстоятель раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний Думенко заявил, что Украине нужно перенести свое Рождество на 25 декабря, как его отмечает вся Европа, сообщило издание «Обозреватель». Он уверен, что это можно устроить, если его идею поддержат в украинском обществе.
    Украина хочет перенести Рождество

    РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриархата из-за Украины

    Подробнее

    Правда, он не знает, сколько времени понадобится украинцам, чтобы привыкнуть к новой дате. Но так как праздник для украинцев значимый и семейный, его нужно праздновать «как во всем мире — по григорианскому календарю».

    «Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ», — сказал он.

    Это не первое подобное предложение со стороны представителей раскольнической церкви — в 2015 году, когда секретарем Службы нацбезопасности Украины был Александр Турчинов, он призывал праздновать Рождество 25 декабря, «как цивилизованные страны». В пример он привел Европу, где люди живут по григорианскому календарю.

    В 2018 году власти страны при поддержке Константинопольского патриархата признали законной на Украине раскольническую структуру — так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ). РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.