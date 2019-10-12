Украина готовится к новому обмену с Россией
«Этот процесс находится на решающем этапе, но ни количество людей, ни дату я вам не скажу. Этот обмен намного сложнее», — отметил он.
Обмен будет состоять из нескольких групп. Украина хочет отдать примерно три группы людей.
При этом глава МИД не уточнил, с кем именно произойдет обмен.
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«В этих процессах каждое сказанное слово всегда может сыграть драматическую роль. Потому что, действительно, судьба каждого конкретного человека, которая сидит за решеткой, может решаться просто невнимательно сказанным словом», — подчеркнул Пристайко.
Первый масштабный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной прошел 7 сентября по формуле «35 на 35». МИД Украины анонсировал 3 октября очередное взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан. В ведомстве надеялись, что эти планы воплотятся в жизнь в течение недели. Однако директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков опроверг эту информацию. Работу по обмену проводили в рамках Контактной группы в Минске, но сроки нужны были не столь короткие.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил о готовности и дальше напрямую общаться со своим коллегой из России Владимиром Путиным. Только так можно обсудить следующий этап обмена.