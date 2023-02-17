17 февраля 2023, 09:15
Украина готовит места для братских могил под Артемовском
Офицер ЛНР Марочко не исключил, что ВСУ готовят места для братских могил у Артемовска
Украинская армия готовит места для братских могил своих солдат в селе Миньковка в 20 километрах от Артемовска (украинское название — Бахмут). Такой вывод сделал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
«В населенном пункте Миньковка, расположенном северо-западнее Артемовска, выявлена работа украинской инженерной техники, которая роет параллельные траншеи в лесном массиве», — рассказал он.
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Военный эксперт сделал заключение, исходя из расположения и конфигурации траншей, что ВСУ готовят новое место для захоронения военнослужащих, тела которых периодически свозят в этот район с передовой.
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В середине февраля Марочко заявил, что украинские власти решили провести эвакуацию из города Часов Яр под Артемовском, где идут ожесточенные бои. Мирные местные жители уже массово покинули свои дома.
ВСУ
Артемовск
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