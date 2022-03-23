Украина готовилась напасть на Донбасс, как фашистская Германия на СССР

Украина сконцентрировала все свои войска на границе ДНР и ЛНР так же, как фашистская Германия готовилась к нападению на СССР. Такие исторические параллели провел член Совета Федерации Андрей Климов, сообщило Ura.ru.

Киевский режим специально против России и ЛДНР создал военную группировку, в которую вошли как военные ВСУ, так и украинские националисты с наемниками, заявил Климов. По словам сенатора, эта вооруженная группировка на момент начала спецоперации РФ по численности превышала армии Германии и Франции.

Украина сконцентрировала своих боевиков на очень узком участке земли на границе с народными республиками Донбасса, подчеркнул парламентарий. Климов указал, что эта группировка сопоставима с силами, которые начальник Генштаба сухопутных войск фашистской Германии Гейнц Гудериан собрал перед нападением на СССР в 1941 году.

Климов также допустил возможность вхождения Украины и Донбасса в состав России, если они сами того пожелают. В соответствии с Конституцией РФ, для этого там должны пройти референдумы.