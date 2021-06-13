Украина превратилась в базу для нацистов со всего мира, где они набираются боевого опыта для диверсий на территории других стран, в том числе в России. Об этом заявил бывший офицер антитеррористического центра СБУ Василий Прозоров, сообщила радиостанция Sputnik.

Нацистов готовят на базе полка «Азов».

«В полку „Азов“ я видел достаточно много иностранных граждан, которые там проходили службу, подготовку. Все они отличались откровенно националистическими и даже нацистскими взглядами», — рассказал Прозоров.

По его словам, речь идет о международном ультраправом движении. Его последователи воспринимают Украину как Мекку, где набираются боевого опыта, считает бывший офицер.

«Полк „Азов“ Национальной гвардии Украины занимается подготовкой лиц, которые, возвращаясь к себе на родину, могут создать точки аккумуляции протестных движений или вооруженного сопротивления», — отметил Прозоров.

По его признанию, боевиков «Правого сектора»* готовили для «работы» в России. Россиян и украинцев очень сложно отличить внешне, что позволяет запросто и без подозрений внедрять диверсантов.

«Фактически „Правый сектор“* рассматривал такие варианты. Этим занимается и Министерство обороны Украины, Главное управление разведки, этим же занимаются Силы специальных операций, которые готовят боевые группы, делая упор на людей, которые хорошо говорят по-русски и могут сойти за своих в регионах России», — добавил Прозоров.

* «Правый сектор» — запрещенная в России организация.