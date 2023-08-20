Важное 20 августа 2023, 19:46 Украина готова «обменять Белгород» на членство в НАТО — Зеленский Зеленский заявил о готовности Украины «обменять Белгород» на членство в НАТО РИА «Новости»

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Украина готова «обменять Белгород» на членство в НАТО, заявил президент республики Владимир Зеленский. Так он прокомментировал идею о территориальных уступках в обмен на вступление в блок, сообщило украинское издание «Страна».

«Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО», — сказал Зеленский на брифинге в Дании.

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Ранее мнение о том, что территориальные уступки позволили бы Украины завершить конфликт и вступить в альянс, озвучил Стиан Йенсен, директор личного аппарата генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Слова Йенсена резко раскритиковал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он указал, что страна не откажется от территорий ради вступления в альянс.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Йенсена информационным вбросом, который преследует определенные политические цели.

Йенсен довольно быстро отказался от своих слов, а Столтенберг поспешил заверить, что НАТО поддержит Украину и оставит за ней право выдвигать условия возможных переговоров с Россией.

«Его послание, которое является моим основным посланием и основным посланием НАТО, заключается в том, что политика НАТО неизменна — мы поддерживаем Украину», — объяснил он журналистам.