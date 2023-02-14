Мир 14 февраля 2023, 17:17 Украина финансировала продвижение фейков о российской армии в Азии, Африке и Южной Америке Минобороны: Киев профинансировал продвижение фейков о ВС РФ в Азии, Южной Америке и Африке РИА «Новости»

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Представители киевского режима профинансировали распространение фейков о российской армии в странах Азии, Центральной и Латинской Америки, а также в Африке. Об этом сообщило Минобороны России со ссылкой на Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.

«Выделено финансирование на подготовку серии информационных материалов по данной теме для опубликования в крупнейших американских и европейских СМИ», — отметили в сообщении.

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Также для распространения фейков о Вооруженных силах России создали сайт на разных языках, который продвигали прежде всего в странах Юго-Восточной и Южной Азии, Центральной и Латинской Америки, а также Африке.

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К информационной провокации со стороны Украины привлекли норвежских специалистов управления по радиационной и ядерной безопасности. Они занимались «документальной основой» и независимым заключением о якобы воздействии радиации на жителей северной и северо-западной части Киевской области.

Фальшивые доказательства о заражении территории Украины радиацией по вине российских военнослужащих готовили при поддержке Соединенных Штатов и стран Европы.