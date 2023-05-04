Мир 04 мая 2023, 17:35 Украина еще не доработала приоритеты и сроки контрнаступления — американская разведка Директор американской разведки Хейнс: Украина не доработала планы контрнаступления РИА «Новости»

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Власти Украины пока не определились с конкретными задачами, масштабами и сроками контрнаступления. Такое заявление сделала директор американской разведки Эврил Хейнс, написал ТАСС.

Хейнс подчеркнула, что поддержка Запада будет играть огромную роль при подготовке планов операции.

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«Обе стороны сосредоточили внимание на потенциальном украинском контрнаступлении этой весной или летом», — сказала она.

Американская сторона уже заявляла, что обеспечила ВСУ всем необходимым для контрнаступления. Однако один из подполковником американской армии признавал, что украинским военным не хватает ресурсов. По его мнению, если армия и начнет атаку, ей вряд ли удастся добиться какого-либо прорыва.

Сбежавший с Украины немецкий наемник ранее откровенно рассказывал об ужасах, которые на самом деле происходят в ВСУ.