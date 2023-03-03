03 марта 2023, 16:44
Украина допустила вмешательство в ситуацию вокруг Приднестровья
Секретарь СНБО Украины Данилов не исключил вмешательство в ситуацию вокруг Приднестровья
Власти Украины не исключили вмешательство Вооруженных сил в ситуацию вокруг Приднестровья, если поступит соответствующая просьба со стороны Молдавии. Об этом агентству «РБК-Украина» сообщил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.
«Если от Майи Санду поступит такое обращение, то его можно рассмотреть с учетом обстоятельств и всех происходящих процессов. Тем более мы соседние страны», — сказал он.
Реклама
Вице-премьер-министр по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявлял, что ВСУ имеют право по своему желанию разместить войска вдоль границы с Приднестровьем, если захотят, писало ИА «Красная весна». При этом он подчеркнул, что Молдавия и Украина не договаривались о нападении на непризнанную республику.
Реклама
Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекала молдавские власти в отсутствии реакции на намерение Украины расшатать стабильную обстановку в Приднестровье.
Молдавия
Украина
Приднестровье
Реклама
Реклама