Мир 03 марта 2023, 16:44 Украина допустила вмешательство в ситуацию вокруг Приднестровья Секретарь СНБО Украины Данилов не исключил вмешательство в ситуацию вокруг Приднестровья РИА «Новости»

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Власти Украины не исключили вмешательство Вооруженных сил в ситуацию вокруг Приднестровья, если поступит соответствующая просьба со стороны Молдавии. Об этом агентству «РБК-Украина» сообщил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.

«Если от Майи Санду поступит такое обращение, то его можно рассмотреть с учетом обстоятельств и всех происходящих процессов. Тем более мы соседние страны», — сказал он.

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Вице-премьер-министр по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявлял, что ВСУ имеют право по своему желанию разместить войска вдоль границы с Приднестровьем, если захотят, писало ИА «Красная весна». При этом он подчеркнул, что Молдавия и Украина не договаривались о нападении на непризнанную республику.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекала молдавские власти в отсутствии реакции на намерение Украины расшатать стабильную обстановку в Приднестровье.