Мир 25 июня 2023, 20:00 Украина допустила участие Лукашенко в переговорах с Россией Секретарь СНБО Украины Данилов не исключил участие Лукашенко в переговорах с Россией РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко может участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил на своей странице в Facebook*.

«Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени. Не исключено участие в этом процессе Лукашенко», — написал он.

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Белорусский лидер стал посредником в переговорах с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, по итогам которых основатель частной военной компании объявил об отводе бойцов в полевые лагеря.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил благодарность Лукашенко за его усилия по снижению эскалации.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами заявил, что страна никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Он напомнил, что весной 2022 года удалось достигнуть некоторых договоренностей, но киевский режим от них отказался.

*Facebook — соцсеть, которая принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России.