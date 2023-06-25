25 июня 2023, 20:00
Украина допустила участие Лукашенко в переговорах с Россией
Секретарь СНБО Украины Данилов не исключил участие Лукашенко в переговорах с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил на своей странице в Facebook*.
«Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени. Не исключено участие в этом процессе Лукашенко», — написал он.
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Белорусский лидер стал посредником в переговорах с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, по итогам которых основатель частной военной компании объявил об отводе бойцов в полевые лагеря.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил благодарность Лукашенко за его усилия по снижению эскалации.
Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами заявил, что страна никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Он напомнил, что весной 2022 года удалось достигнуть некоторых договоренностей, но киевский режим от них отказался.
*Facebook — соцсеть, которая принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России.
Белоруссия
Александр Лукашенко
Украина
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