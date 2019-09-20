Украина допустила покупку газа у России

Киев рассматривает возможность покупки российского газа и не только у «Газпрома». Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

«Определенный объем (российского газа — прим. ред.) мы были бы заинтересованы получить на конкретных основаниях. Но это вопрос консультаций между сторонами», — сказал министр в эфире телеканала «Наш».

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Собеседник телеканала отметил, что сделка может быть заключена, если между странами не будет политических проблем, давления, а будут только экономические взаимовыгодные отношения. Если договор не заключат, то Украина будет решать вопрос своими силами, написали «Известия».

Ранее в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителей Евросоюза. В рамках этой встречи Москва предложила предложила Киеву продлить действующий контракт.

Глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что во время дискуссии поднимались темы возможных объемов поставок газа, а также судебных споров «Нафтогаза» и «Газпрома».