  • Украина допустила покупку газа у России

    20 сентября 2019, 15:32

    Андрей Иванов

    Киев рассматривает возможность покупки российского газа и не только у «Газпрома». Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
    Украина допустила покупку газа у России

    «Определенный объем (российского газа — прим. ред.) мы были бы заинтересованы получить на конкретных основаниях. Но это вопрос консультаций между сторонами», — сказал министр в эфире телеканала «Наш».

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    Собеседник телеканала отметил, что сделка может быть заключена, если между странами не будет политических проблем, давления, а будут только экономические взаимовыгодные отношения. Если договор не заключат, то Украина будет решать вопрос своими силами, написали «Известия».

    Ранее в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителей Евросоюза. В рамках этой встречи Москва предложила предложила Киеву продлить действующий контракт.

    Глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что во время дискуссии поднимались темы возможных объемов поставок газа, а также судебных споров «Нафтогаза» и «Газпрома».