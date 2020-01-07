Украина допустила поиск альтернативы Минским переговорам

Глава МИД Украины Владимир Пристайко заявил о том, что в правительстве допускают возможность поиска альтернативы Минским соглашениям, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не пройдут местные выборы или затянется процедура разведения войск.

«Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса», — подчеркнул Пристайко в интервью немецкой газете Bild, текст которого опубликован на сайте украинского посольства в Германии.

По его словам, выборы в Донбассе должны быть организованы одновременно с местными выборами по всей стране, которые пройдут этой осенью. Он также указал, что ему постоянно приходится напоминать, что это будут выборы не общенационального характера, отчего «никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принять в них участие».

Президент России Владимир Путин ранее указал, что никакой альтернативы Минским соглашениям не может быть.