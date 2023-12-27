Мир 27 декабря 2023, 17:11 Украина допустила отказ от зарплат госслужащим ради расходов на оборону FT: Украина может перестать платить госслужащим ради расходов на оборону UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com

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Украина может перестать платить зарплаты и пенсии госслужащим ради расходов на оборону, если не получит финансирование с Запада. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на министра экономики страны Юлию Свириденко.

Она пояснила, что если помощь не поступит, придется задержать зарплату 500 тысячам государственных служащих. Деньги не получат также 1,4 миллиона учителей и 10 миллионов пенсионеров. По словам Свириденко, Украина намерена «ставить во главу угла оборону и обслуживание долга». Министр признала, что это повлечет риск недофинансирования «некоторых социальных секторов».

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Британская газета указала на то, что инфляция и сокращение государственных расходов способны окончательно подорвать украинскую экономику и сделать ее еще более зависимой от Запада.

Ранее украинский политик Владимир Олейник в беседе с «360» отметил, что Европа, скорее всего, продолжит поддерживать Украину, но ей в любом случае «не помогут крохи с барского стола».