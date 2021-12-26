Украина должна стать частью территории России, если президент страны Владимир Зеленский не пересмотрит свою политику. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — сказал Кадыров. Цитату привело РИА «Новости».

По словам главы республики, если бы ему поручили разрешить ситуацию на Украине, то он уже давно бы это сделал. Он отметил, что присоединил бы Чечню к Украине или забрал бы страну.

«Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения», — уточнил Кадыров.

Он добавил, что страны Запада заинтересованы в размещении своих военных баз на украинской территории. Присутствие военных позволит им диктовать свои условия России. Но, как заявил глава Чечни, президент России Владимир Путин не позволит этого сделать.

«А мы — пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем. Потому что целостность, безопасность государства и нашего народа — важнее всего», — заключил Кадыров.

Ранее пресс-служба ГУ разведки Министерства обороны Украины сообщила, что на воинский учет ВСУ будут ставить женщин с детьми, а также беременных девушек. Всего власти утвердили 35 направлений профессий для женщин, которых могут призвать в войска.