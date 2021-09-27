Украина должна остаться транзитером российского газа в Европу после запуска «Северного потока — 2», заявил лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. По его словам, это является одной из гарантий эксплуатации нового газопровода.

Шольц отметил, что строительство «Северного потока — 2» завершено, поэтому теперь все стороны должны позаботиться о том, чтобы выполнять свои обязательства и взять на себя гарантии по работе трубопровода, сообщило РИА «Новости».

«К этим гарантиям относится, что Украина останется страной-транзитером, что мы убедились в том, что поставки газа не угрожают некоторым странам в Восточной Европе со стороны России», — уточнил он.

По словам Шольца, Германия приложила усилия для того, чтобы эти гарантии были даны и на них можно было положиться.

Это стало первым заявлением Шольца относительно «Северного потока — 2» после выборов в бундестаг. Они завершились 26 сентября. Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия ожидает от Германии выполнения обязательств по газопроводу «Северный поток — 2» вне зависимости от политической конъюнктуры.

«Исходим из того, что ответственность, связанная с работой в составе нового правительства, побудит политических деятелей, пытающихся сегодня дискредитировать проект, отказаться от предвыборной риторики в пользу серьезной работы на благо страны», — подчеркнул дипломат.