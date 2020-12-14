Украина договорилась с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал соглашение с турецкими властями о производстве корветов и беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Соглашение подписали во время визита турецкой делегации в Украину во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

Сотрудничество, по словам Тарана, позволит радикально усилить боевые возможности Военно-морских сил ВСУ для повышения безопасности в Черноморско-азовском регионе. Министерство обороны Украины впервые в истории совершило сделку на товары военного назначения, добавил Таран.

«Стороны обсудили ход выполнения договоренностей в рамках межправительственного соглашения и констатировали, что сотрудничество Украины и Турции в оборонной сфере носит стратегический характер», — отметили в пресс-службе ведомства.

В октябре этого года Украина и Турция подписали рамочное соглашение и меморандум с намерениями начать и реализовать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех видов турбинных двигателей.