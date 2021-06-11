Украина договорилась с UEFA о слогане «Героям слава!»

Слоган «Героям слава!» останется на форме украинской сборной по футболу на Евро-2020. Украинская ассоциация футбола заключила договоренность с UEFA по этому поводу.

О достигнутом соглашении заявил президент УАФ Андрей Павелко, сообщило РИА «Новости» в Telegram.

Накануне UEFA запретил украинской сборной использовать слоган «Героям слава!». В организации отметили, что в сочетании со вторым он приобретает политический оттенок. На экипировке при этом разрешили оставить карту Украины, в очертания которой включен Крым.

В Российском футбольном союзе отмечали, что даже после изменений форма сборной Украины на чемпионате Европы останется политизированной. Ситуация, подчеркнули в РФС, создала опасный прецедент.

Ранее исполком ассоциации единогласно утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!». Павелко назвал их объединяющим всех украинцев футбольным кодом.