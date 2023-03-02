Мир 02 марта 2023, 09:24 Украина до сих пор не смогла доказать якобы использование Россией иранских дронов — глава МИД Ирана Глава МИД Абдоллахиян: Украина не доказала использование Россией иранских дронов РИА «Новости»

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Украинские власти до сих пор не предоставили доказательств того, что ВС России используют иранские беспилотники. Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью телеканалу CNN.

«Мы не поставляем вооружения ни одной, ни другой стороне [конфликта]», — подчеркнул он.

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Журналистка показала главе МИД Ирана фото сбитых дронов на Украине и снимки беспилотников иранского производства. Представительница канала настаивала на том, что они похожи. Абдоллахиян ответил, что эксперты уже изучили эти фото. По их мнению, «эти фотографии никак не связаны с Ираном».

Министр отметил, что иранские власти уже давно ждут, когда украинская сторона предоставит им настоящие документы, но киевский режим медлит. Ранее Россия и Иран не раз выступали с опровержением сообщений о том, что российская армия использует иранские БПЛА в ходе спецоперации на Украине.