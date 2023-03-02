02 марта 2023, 09:24
Украина до сих пор не смогла доказать якобы использование Россией иранских дронов — глава МИД Ирана
Глава МИД Абдоллахиян: Украина не доказала использование Россией иранских дронов
Украинские власти до сих пор не предоставили доказательств того, что ВС России используют иранские беспилотники. Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью телеканалу CNN.
«Мы не поставляем вооружения ни одной, ни другой стороне [конфликта]», — подчеркнул он.
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Журналистка показала главе МИД Ирана фото сбитых дронов на Украине и снимки беспилотников иранского производства. Представительница канала настаивала на том, что они похожи. Абдоллахиян ответил, что эксперты уже изучили эти фото. По их мнению, «эти фотографии никак не связаны с Ираном».
Министр отметил, что иранские власти уже давно ждут, когда украинская сторона предоставит им настоящие документы, но киевский режим медлит. Ранее Россия и Иран не раз выступали с опровержением сообщений о том, что российская армия использует иранские БПЛА в ходе спецоперации на Украине.
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