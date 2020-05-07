Украина дала Саакашвили новую госдолжность

Зеленский поздравил Саакашвили с «новым ответственным вызовом» и выразил уверенность, что тот «сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны».

Заместителем Саакашвили тем же указом назначен украинский IT-предприниматель, глава холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский.

В апреле Саакашвили объявил о предложении Зеленского войти в правительство в качестве вице-премьера по реформам. После протестов грузинских властей, грозивших отзывом посла из Киева, на Украине отказались от этой идеи.

Во фракции «Слуга народа» в Верховной раде заявляли, что для Саакашвили нашли «новый формат» работы.

6 мая Саакашвили заявил журналистам, что станет главой исполкома Национального совета реформ.