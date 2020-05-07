    07 мая 2020, 20:59

    Украина дала Саакашвили новую госдолжность

    Кирилл Фролов

    Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили возглавил исполком украинского Национального совета реформ. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.
    Украина дала Саакашвили новую госдолжность

    Зеленский поздравил Саакашвили с «новым ответственным вызовом» и выразил уверенность, что тот «сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны».

    Заместителем Саакашвили тем же указом назначен украинский IT-предприниматель, глава холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский.

    В апреле Саакашвили объявил о предложении Зеленского войти в правительство в качестве вице-премьера по реформам. После протестов грузинских властей, грозивших отзывом посла из Киева, на Украине отказались от этой идеи.

    Во фракции «Слуга народа» в Верховной раде заявляли, что для Саакашвили нашли «новый формат» работы.

    6 мая Саакашвили заявил журналистам, что станет главой исполкома Национального совета реформ.