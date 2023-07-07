Мир 07 июля 2023, 20:23 Украина дала гарантии США по использованию кассетных боеприпасов Белый дом: Украина гарантировала ответственный подход к кассетным боеприпасам Викимедиа

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Вопрос передачи Украине кассетных боеприпасов окончательно не решен. Но США получили гарантии, что ВСУ станут использовать их со всей «ответственностью». Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила старший директор по странам Европы Совета Национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут.

Она подчеркнула, что сотрудничество с Украиной по новому траншу военной помощи продолжается, но пока данных о поставке кассетных боеприпасов нет.

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«Мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной, которая запросила эти виды вооружений и дала гарантии, что они будут использоваться ответственно», — заявила Слоут.

Представитель Белого дома добавила, что ей пока нечего сказать о предстоящих поставках.

Об обсуждении поставки на Украину кассетных боеприпасов ранее сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс. Он подчеркнул, что тема находится в повестке, но пока говорить о ней рано.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил это сообщение и отметил, что для передачи Украине рассматриваются боеприпасы с минимальной долей неразорвавшихся элементов. Он подчеркнул, что в распоряжении США есть кассетные снаряды как для поражения техники, так и живой силы.

Кассетные боеприпасы после запуска разбрасывают на огромную территорию небольшие бомбы, часть из которых не разрывается, и после окончания военных действий пострадавшие участки приходится разминировать. Их использование несет большую опасность для мирного населения. В 2010 году в силу вступила Конвенция по запрету кассетных боеприпасов, но ее подписали только 113 стран.

Против передачи Украине кассетных боеприпасов уже выступили представители Демократической партии в конгрессе США. Они подготовили поправку в законопроект об обороне, предусматривающую запрет на передачу этого вида оружия другим странам.