Украина чуть не осталась без медицинских масок
Украинский Минздрав обеспокоил дефицит медицинских масок, сообщил сайт RT со ссылкой на УНН.
Генеральный директор директората общественного здоровья украинского Минздрава Андрей Скипальский рассказал о встрече с производителями и дистрибьюторами хирургических масок.
Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко обсудил с производителями и поставщиками медицинских масок «меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях».
Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба подтвердила информацию о росте в России цен на медицинские маски. Например, в Курской области отметили рост цен в 35 раз.