Украина чуть не осталась без медицинских масок

Генеральный директор директората общественного здоровья украинского Минздрава Андрей Скипальский рассказал о встрече с производителями и дистрибьюторами хирургических масок.

Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко обсудил с производителями и поставщиками медицинских масок «меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях».

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба подтвердила информацию о росте в России цен на медицинские маски. Например, в Курской области отметили рост цен в 35 раз.