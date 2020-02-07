    07 февраля 2020, 15:54

    Украина чуть не осталась без медицинских масок

    Ирина Нагайникова

    Украинский Минздрав обеспокоил дефицит медицинских масок, сообщил сайт RT со ссылкой на УНН.

    Генеральный директор директората общественного здоровья украинского Минздрава Андрей Скипальский рассказал о встрече с производителями и дистрибьюторами хирургических масок.

    Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко обсудил с производителями и поставщиками медицинских масок «меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях».

    Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба подтвердила информацию о росте в России цен на медицинские маски. Например, в Курской области отметили рост цен в 35 раз.